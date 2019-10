Heros: rivelata la cover a colori del primo capitolo del manga di Mashima

In precedenza vi abbiamo già parlato di come Hiro Mashima stia lavorando a un nuovo manga il cui primo capitolo uscirà nella giornata di domani in Giappone. Stiamo parlando di Heros, l'opera crossover che unirà le tre saghe ideate dal mangaka: Fairy Tail, Rave Master e Edens Zero.

Già qualche giorno fa avevamo mostrato in uno dei nostri articoli una bellissima illustrazione promozionale di Heros. Oggi, invece, torniamo sempre con un nuovo disegno, ma non uno qualsiasi, bensì la cover a colori del primo capitolo del manga in uscita domani 16 ottobre.

È stata diffusa dall'utente di Twitter @Spytrue, che è solito pubblicare anteprime sul mondo degli anime e manga, e la potete trovare in tutto il suo splendore in calce all'articolo. Come potete vedere nella cover del primo capitolo di Heros possiamo trovare alcuni dei personaggi più iconici di Fairy Tail come Lucy e Erza sullo sfondo, mentre, in primo piano, abbiamo i tre protagonisti. Ovvero: Natsu, Haru e Shiki.

Heros si preannuncia un manga davvero scoppiettante, sicuramente capace di appagare gran part della fan base del maestro Mashima, proprio grazie alla presenza di elementi e personaggi provenienti dai precedenti mondi creati dal mangaka nelle sue altre opere.

Mentre aspettiamo domani, vi ricordiamo che, quest'oggi, sono state rivelate alcune immagini spoiler di Heros.

Voi cosa ne pensate di questa nuova fatica del mangaka? Vi piace la cover a colori in calce all'articolo?