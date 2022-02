Hi-Drivers: trailer per l'anime automobilistico dello studio Sunrise

La tradizione automobilistica giapponese è ricca di storia e di veri e propri gioielli che hanno segnato irrimediabilmente l’industria. Dalla collaborazione tra alcuni marchi, come Nissan e Honda, è in arrivo una serie anime di genere racing dagli autori di Mobile Suit Gundam, Hi-Drivers.

Recentemente, è stato pubblicato online un trailer per Hi-Drivers, serie anime dello studio d’animazione dietro Gundam, Sunrise, e Bandai Namco. A questa opera stanno prestando il contributo diverse case automobilistiche giapponesi, tra cui anche Subaru e il colosso Toyota.

Sulla trama di Hi-Drivers sappiamo ancora poco, ma dal primo filmato promozionale si evince che vedremo auto di ogni epoca, come la Honda NSX e la sua controparte di nuova generazione, la Subaru WRX STi e la Subaru BRZ, la Toyota GR Supra e la Nissan GT-R. E chissà che non compaia anche l'auto disegnata dall'autore di Dragon Ball. Stando alla tipologia di auto, le JDM giapponesi, la narrazione tratterà di gare street, e non seguirà un campionato “ufficiale”.

Questa nuova serie sarà diretta concorrente del prossimo erede di Initial D, MF Ghost di cui è stato pubblicato un teaser. Tra i doppiatori già annunciati da Sunrise troviamo un cast d’eccezione, che include tra gli altri Junichi Suwabe e Hiroyuki Yoshino. Ulteriori informazioni saranno svelate nel corso dell’EXPO AnimeJapan 2022, previsto per il 27 marzo.