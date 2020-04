Hi Score Girl stagione 2 è disponibile da oggi su Netflix

Netflix continua ad ampliare il proprio catalogo anche durante quest'epidemia di Coronavirus. Dopo aver pubblicato nei primi giorni di aprile gli ultimi film dello Studio Ghibli, oggi arriva la conclusione di un altro anime che ha riscosso successo. Hi Score Girl stagione 2 è disponibile sulla piattaforma streaming.

Haruo è il protagonista di Hi Score Girl. Svogliato e incapace di applicarsi sugli studi, riesce ad ambientarsi solo nelle sale giochi. È un maestro con tanti videogame, in particolare Street Fighter, ma inaspettatamente trova una rivale in Akira Ono, sua compagna di classe bella, intelligente e amata da tutti. La rivalità porterà a conoscere meglio i due protagonisti finché non fiorirà l'amicizia.

Hi Score Girl 2 tratterà gli eventi conclusivi del manga di Rensuke Oshikiri. Dopo una prima stagione e tre OAV, anche la seconda stagione è stata preparata da J.C. Staff e trasmessa in Giappone dal 26 ottobre al 21 dicembre 2019, con nove episodi totali.

Il manga di Hi Score Girl è composto invece da 10 volumi totali pubblicati da Square Enix. I capitoli sono stati invece pubblicati su Big Gangan tra il 29 ottobre 2010 e il 25 settembre 2018. Per Hi Score Girl è in serializzazione un manga spin-off dal 29 dicembre 2019.