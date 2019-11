Hi Score Girl vedrà il sopraggiungere di un nuovo manga spin-off

Hi Score Girl è un apprezzato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Rensuke Oshikiri che ha saputo attirare a sé una nutritissima schiera di lettori, un ottimo risultato che ha successivamente portato alla realizzazione di un adattamento anime giunto anche su Netflix che ha saputo conquistare un'altra fetta di pubblico.

Tra l'altro, il successo ottenuto della serie ha anche portato alla concretizzazione di Hi Score Girl II, seconda apprezzata stagione dell'anime. Ebbene, per la gioia di tutti i fan, la rivista Big Gangan di Square Enix ha svelato che il prossimo numero del magazine, atteso per il 25 dicembre 2019, vedrà anche il sopraggiungere di un interessante manga spin-off del franchise che sarà intitolato Hi Score Girl DASH. Secondo quanto annunciato, l'opera sarà incentrata su Koharu Hidaka, un insegnante della scuola media vicino ai 30 anni.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata nel 1991 e narra le vicende di Haruo, studente della prima media che ama i videogiochi. In una giornata come tante altre, però, il ragazzo si scontra in sala giochi con Akira, sua compagna di classe piuttosto brillante a scuola. I due si affrontano per una partita ma Haruo viene completamente distrutto, un inaspettato evento che porterà i due a conoscersi meglio.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Hi Score Girl.