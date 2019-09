Hideaki Anno: 'Botte e insulti da mio padre, ma la mia arte nasce anche da quello'

Hideaki Anno, il creatore della saga di Evangelion, è tornato recentemente sulla bocca dei fan per via di delle interessanti dichiarazioni rilasciate nel lontano 1999 al giornalista Ashai Shimbun. A quei tempi, causa l'inefficienza dei social, l'informazione passò in sordina e finì successivamente nel dimenticatoio.

Durante l'intervista, svoltasi quattro anni dopo la messa in onda di Evangelion, Anno parlò del proprio padre, dichiarando: "Mio padre ha una gamba sola, si recise la seconda durante il suo turno di lavoro in segheria. A quei tempi aveva 16 anni, e da quel giorno dovette sempre indossare una protesi artificiale. Per via di quel problema diventò un sarto... lavorare da seduto richiedeva una sforzo minore".

Successivamente, l'autore parlò del suo rapporto familiare: "Spesso sentivo dire a mio padre: "Non sarei secondo a nessuno se avessi due gambe". Era molto instabile a livello emozionale, forse era per questo che picchiava e mi prendeva a calci quando facevo qualcosa di sbagliato. Una volta mi disse qualcosa tipo "Vorrei che non fossi mai nato".. qualcosa del genere. Non si è mai interessato molto ai miei lavori, penso che non abbia mai capito l'animazione. Anche adesso lo vedo solo una volta ogni 2 o 3 anni. Non ho un gran rapporto con la mia famiglia".

Infine, Anno parlò di come questi episodi influenzarono la sua scrittura: "Nel bene o nel male, la disabilità mi ha influenzato. Non amo nulla che non sia imperfetto. Anche quando disegno i robot, quelli senza un arto mi piacciono di più. Spesso nelle mie produzioni i robot perdono gli arti durante gli scontri, quelle scene sono le mie preferite".

E voi cosa ne pensate? Conoscevate questa curiosità? Fatecelo sapere con un commento. Se siete appassionati alla saga inoltre, vi ricordiamo che è stato recentemente annunciato Evangelion: ANIMA, il manga di Ikuto Yamashita. Per quanto riguarda il film invece, vi rimandiamo al trailer con la data di uscita.