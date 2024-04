Hideaki Anno (Evangelion) coinvolto nel progetto per i 50 anni di Space Battleship Yamato

Space Battleship Yamato, pietra miliare nel panorama degli anime, ha lasciato un'impronta indelebile sin dalla sua comparsa sotto forma di manga nel lontano 1974. Oltre ad avere un seguito devoto tra gli spettatori, la serie ha influenzato in modo significativo anche molti creatori nel loro percorso verso l'amore per questo medium artistico.

Tra questi c'è Hideaki Anno, mente dietro capolavori come Neon Genesis Evangelion e Shin Universe, che ora si schiera a sostegno del cinquantesimo anniversario del franchise anime.

In una recente intervista, Hideaki Anno ha espresso il suo profondo legame con Space Battleship Yamato, rivelando come la serie abbia plasmato in modo sostanziale il suo percorso creativo e personale. "Se non fosse stato per il mio incontro con la Corazzata Spaziale Yamato, non credo che sarei dove mi trovo oggi", ha dichiarato Anno, riflettendo sulla potente impressione che l'iconica sequenza di apertura e la sua colonna sonora hanno lasciato in lui.

Questo legame affettivo lo porta ancora oggi a rimpiangere il fatto di aver perso il primo episodio della serie, tanto da considerarlo un momento di pentimento nella sua vita. Nostalgico dei giorni della sua giovinezza, Anno ha condiviso aneddoti sulla sua fervente dedizione nel seguire ogni episodio di Space Battleship Yamato.

Dalle evasive manovre per non perdere neanche un minuto dello show, fino agli stratagemmi per ritagliarsi il tempo necessario, ogni sforzo era giustificato per non mancare alla visione della sua serie preferita. Questi ricordi vividi e l'emozione di poter finalmente vedere il primo episodio replicato sono ancora vivi nella memoria del regista di Evangelion.

