Hideaki Anno, regista di Evangelion, consiglia la nuova serie di Shonen Jump: ecco quale

Weekly Shonen Jump sforna sempre nuove serie di successo. Ogni anno, almeno una decina di nuovi titoli vengono inseriti nella rotazione di pubblicazione della rivista, alcune di queste appartenenti a mangaka già famosi e rodati e altre invece provenienti da mangaka meno famosi. A febbraio è stato il turno di Akane Banashi di esordire.

Nel corso degli ultimi sei mesi, Akane Banashi non ha mai rischiato la cancellazione e anzi, la redazione di Weekly Shonen Jump l'ha ricompensata più volte per il riscontro positivo dei sondaggi dando lei diverse pagine a colori. Non è un caso poi se Eiichiro Oda di ONE PIECE l'ha raccomandata, ma non è l'unico.

La giovane rakugoka tornerà nel secondo volume in fumetteria, in arrivo il 4 agosto in Giappone. Intorno a ogni volume però ci sarà una raccomandazione d'eccezione: Hideaki Anno di Evangelion consiglia Akane Banashi. Se i mangaka la stanno supportando, così come i grandi rakugoka del settore, avere un altro nome di peso famoso nell'industria come il regista di Neon Genesis Evangelion è sicuramente un altro plus per la serie.

Akane Banashi verrà anche promossa con una copertina e una pagina a colori d'apertura sulla rivista Weekly Shonen Jump #38, in arrivo nella seconda metà di agosto.