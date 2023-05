Hideo Kojima ha adorato un anime su Netflix: ecco quale ha colpito il director videoludico

Che in Giappone si consumino molti anime e manga non è un mistero, dato che il paese del Sol Levante è il più solido nel settore fumettistico e dell'animazione. A ogni livello ci sono persone che guardano questi prodotti, anche il leggendario game designer Hideo Kojima, che si è espresso positivamente per Summer Time Rendering.

Tramite un tweet sul suo account, il director di giochi del calibro di Metal Gear Solid e Death Stranding ha parlato di questo anime disponibile su Netflix. "Mi sono imbattuto per puro caso in Summer Time Rendering su Netflix, wow, è sorprendentemente bello! Time Loop x The Stolen City (Rapimenti) in versione Wakayama?!! Mi è piaciuto il character design, ottima sceneggiatura, disegni, regia! Ho pensato che fosse proprio buffo quando Ushio appare, ma questo è proprio figo! Ushio ci sta davvero sfidando! Divertente! Non riesco a smettere di pensarci! E c'è anche Akio!! Troppo tardi per notarlo? Mi dispiace!!"

Il tweet di Kojima ovviamente si riferisce alle tematiche della serie: nonostante l'abbia scoperto più tardi della messa in onda originale, datata 2022, ci sono un sacco di fan che, nei commenti, hanno affermato che gli daranno un'occhiata. Intanto aumentano a vista d'occhio i like e i retweet, per confermare che Summertime Rendering è piaciuto a una grossa fetta di utenza del mondo degli anime.

Summer Time Rendering è un manga scritto e disegnato da Yasuki Tanaka per Shonen Jump+ fino al 2021, anno in cui fu annunciata la trasposizione animata. La storia segue un ragazzo di nome Shinpei Ajiro, che torna nella sua città natale per partecipare al funerale della sorella adottiva. Tuttavia, quando arriva, scopre che la città sull'isola è stata colpita da un'ondata di eventi inspiegabili che coinvolgono proprio Ushio Kofune.