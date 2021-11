Hideo Kojima commosso da Violet Evergarden: il game designer in lacrime per l'anime

Che Hideo Kojima fosse un accanito cinefilo non è certamente una novità, ma che fosse anche appassionato di anime lo è di sicuro. Il leggendario game designer, a cui si deve la saga di Metal Gear o il più recente Death Stranding, ha pubblicamente elogiato Violet Evergarden. Dopo la visione, è scoppiato in lacrime.

Per la creazione dei suoi capolavori, il game designer ex Konami, ora responsabile dello studio Kojima Productions, studia con grande attenzione l'industria cinematografica. Non è infatti un segreto che il suo Metal Gear abbia tratto spunto dalla pellicola di John Carpenter 1997: Fuga da New York. Il suo prossimo progetto videoludico, però, potrebbe ispirarsi a un anime movie, Violet Evergarden.



Sul proprio profilo Twitter, infatti, Hideo Kojima ha pubblicamente affermato di essere lieto di aver preso visione dell'emozionante anime realizzato da Kyoto Animation, e che durante le scene finali ha anche pianto.



Kojima ha rivelato che in precedenza non aveva mai visto Violet Evergarden, né in TV né al cinema, e che si è imbattuto in esso solamente attraverso uno spot pubblicitario del film, recentemente approdato sul catalogo Netflix.



La pellicola, tratta dalla light novel di successo scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase, segue le vicende di Violet, una donna dalle origini misteriose che, dopo aver preso parte a una violentissima guerra, lavora come ghostwriter per le persone che hanno bisogno di esprimere le loro vere emozioni attraverso delle lettere.



A quanto pare, Kojima deve essersi immedesimato in quest'avventura. Come Violet, infatti, anche lui era uno scrittore di lettere, anche se per sua stessa confessione non ne scrive una da almeno dieci anni a questa parte. E voi, vi siete commossi alla visione di Violet Evergarden: The Movie?