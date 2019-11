Per Hideo Kojima, papà di Death Stranding, 'Ride Your Wave è il miglior anime dell'anno'

Hideo Kojima non ha bisogno di molte presentazioni in quanto padre di Death Stranding ma anche un grande appassionato di animazione. Il talentuoso director, infatti, è un amante della cultura nipponica a 360 gradi e, per questo, spende parte del proprio tempo libero guardando anime.

Recentemente, tramite i propri canali social ha rivelato di essersi commosso durante la visione di Ride Your Wave, l'ultima pellicola di Masaki Yuasa e dello Studio Science Saru. Il lungometraggio animato è riuscito a emozionarlo a tal punto da considerarlo il miglior anime del 2019, occupando la prima posizione tra le sue serie preferite dell'ultimo anno.

Il successo di Ride Your Wave ha stupito anche la critica internazionale, vincendo il premio come miglior film di animazione al Fantasia International Film Festival di Montreal. Sempre recentemente, la pellicola aveva superato l'ambito Human Lost al SITGES, celebre evento spagnolo, certificando lo straordinario valore dell'ultima fatica del regista di Devilman Crybaby.

Le parole di Kojima, dunque, non fanno altro che alimentare l'interesse del pubblico nei riguardi di Ride Your Wave, atteso in Italia nei prossimi mesi. Ma a proposito del talentuoso e visionario regista, avete letto le nostre considerazioni sul finale di Death Stranding a cura del nostro Alessandro Bruni?

E voi, invece, cosa ne pensate della popolarità che sta acquisendo questo film di animazione? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.