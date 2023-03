Hiei nemico o protagonista di Yu Yu Hakusho? La verità sul personaggio di Yu degli Spettri

Yoshihiro Togashi è ormai noto, specie tra le nuove generazioni di lettori di manga, per aver scritto e disegnato Hunter x Hunter, manga attualmente in corso su Weekly Shonen Jump seppur inframmezzato da un grande numero di pause. C'è però anche un altro manga, uno dei più importanti degli anni '90: Yu Yu Hakusho, noto anche come Yu degli Spettri.

Quello di Yu degli Spettri non fu un periodo felice per Yoshihiro Togashi, che alla fine decise di concludere il manga con Yusuke Urameshi protagonista in maniera repentina. C'erano tanti sviluppi che potevano essere esplorati meglio, ma alla fine il mangaka ha deciso di concentrarsi sulla propria salute e poi su altri progetti. Però Yu Yu Hakusho è stato ripreso di recente grazie alla mostra dedicata a Yoshihiro Togashi, e proprio durante questa è emersa un dettaglio sulla serie, in particolar modo sul personaggio di Hiei.

Come spiegato durante la Togashi Exhibition tenutasi in Giappone, Hiei era stato inizialmente programmato come nemico e avrebbe dovuto dare filo da torcere al protagonista Yusuke. Tuttavia, su impulso del proprio editor, Togashi si convinse a dargli un ruolo più esteso di quanto previsto nelle fasi iniziali, e così lo rese un protagonista. E infatti, nel resto del manga di Yu Yu Hakusho, troviamo spesso Hiei combattere al fianco di Yusuke, per aiutarlo nei propri scopi.

Anche ad anni di distanza emergono dettagli di manga importanti per la storia del fumetto nipponico come Yu degli Spettri, e voi conoscevate questa piccola curiosità su Hiei?