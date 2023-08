High Card: trailer e cast della 2a stagione anime dall'autore di Kakegurui

High Card è il nuovo anime incentrato sul poker, nata dalla collaborazione di Homura Kawamoto, autore originale di Kakegurui, e di suo fratello minore Hikaru Muno, il quale ha già precedentemente lavorato per le light novel del franchise.

Il nuovo trailer della seconda stagione di High Card, pubblicato dal canale ufficiale della Kadokawa, è possibile visionarlo ad inizio articolo. L'uscita della serie è prevista per gennaio 2024 e successivamente debutterà anche una rappresentazione teatrale

La prima stagione di High Card è uscita quest'anno e dopo aver riscosso un grande successo, la serie incentrata sul gioco d'azzardo sta per ricevere anche la seconda stagione.

E' previsto anche una seconda novel per l'opera, intitolata HIGH CARD-♧3Green Green&♡5Calories High e inizierà la serializzazione sulla rivista Monthly Newtype l'8 settembre di quest'anno.

La serie è stata ufficialmente prodotta dallo studio d'animazione TMS Entertainment e animato dallo Studio Hibari. La storia ruota attorno al borseggiatore Finn Oldman che, con l'obiettivo di ingranare, si dirige in un casinò, ma le cose non vanno come si aspetta.

L'opera si distacca dall'originale Kakegurui per il tema sovrannaturale presente nella serie, riuscendo ad appassionare non solo i giocatori più avvezzi ma anche i fan del fantasy e degli shonen, con una prima stagione di appena 12 episodi.