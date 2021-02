High-Rise Invasion: fiumi di sangue nel nuovo trailer dell'anime in arrivo su Netflix

Pochi istanti fa, Netflix ha pubblicato il secondo teaser trailer ufficiale di High-Rise Invasion, il violento anime di Zero-G in arrivo sulla piattaforma il prossimo 25 febbraio. La nuova preview dura appena trenta secondi, e mostra una carrellata di sanguinose scene in cui alcuni personaggi vengono uccisi da degli uomini mascherati.

High-Rise Invasion è un anime tratto dal manga Sky Violation di Tsuina Miura e Takahiro Oba, composto da 21 Volumi e distribuito in Italia da Panini Comics. L'opera originale si è conclusa nel marzo del 2019 e la serie animata dovrebbe adattare i primi 4 Volumi.

Netflix descrive così la sinossi dell'anime: "Yuri Honjo è una liceale che si risveglia un giorno in uno "spazio anormale", sul tetto di un grattacielo connesso a molti altri tramite dei lunghi ponti sospesi. La fuga da questo dedalo di palazzi e ponti è resa difficile dalla presenza di alcune figure mascherate, che massacrano ogni vittima che capiti a tiro. Yuri non ha intenzione di perdere la vita su uno di quei tetti, e se la scelta è uccidere o essere uccisi, c'è solo una cosa da fare".

High-Rise Invasion è solo uno dei quattro anime originali in arrivo su Netflix nel 2021, insieme a Way of the House Husband - Gokushufudo, Thermae Romae e Vampire in the Garden. Vi ricordiamo che il colosso streaming statunitense ha anche annunciato tante nuove serie animate ispirate a videogiochi di grande successo, tra cui spiccano quelle di Tomb Raider, Sonic, Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed.