High-Rise Invasion: presentato in trailer il mortale anime di sopravvivenza

Netflix presenta un trailer per la serie High-Rise Invasion tratta dal survival manga di Tsuina Miura e Takahiro Oba iniziato nel 2013 e concluso nel 2019. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La nuova serie High-Rise Invasion già in precedenza annunciata dal colosso Netflix si presenta con un trailer che mostra gran parte della trama: una ragazza si ritrova in un edificio abbandonato, in un mondo apparentemente diverso dal nostro nella quale diversi grattacieli sono connessi tra loro da ponti sospesi. Venendo inseguita da diversi personaggi mascherati, la giovane sarà coinvolta in un mortale gioco di sopravvivenza dove vige la regola di uccidere o essere uccisi. Alla fine del video possiamo vedere che la data d'uscita della serie è fissata per Febbraio 2021.

Il sito distributore di serie TV ha anche presentato nel tweet sotto riportato due key visual per la serie che mostrano quelle che sembrano essere le protagoniste e uno degli antagonisti. Si aggiunge così un nuovo anime alle tante serie che il colosso sta presentando in questi giorni, ricordando che recentemente Netflix ha annunciato collaborazioni con molti altri studi d'animazione.

High-Rise Invasion sarà prodotto dallo studio Zero-G e diretto da Masahiro Takata, mentre la sceneggiatura sarà supervisionata da Touko Machida, che già aveva lavorato a 7SEEDS.

Cosa ne pensate di questo anime? Lo guarderete? Scrivetecelo in un commento.