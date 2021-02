High-Rise Invasion: sangue, omicidi e violenza nel trailer del nuovo anime di Netflix

Netflix sta entrando sempre più a gamba tesa nell'industria dell'animazione e ha già collaborato con diversi studi nipponici per realizzare nuovi progetti. Il prossimo in ordine di uscita si intitolerà High-Rise Invasion, un anime di genere survival. Nell'attesa della sua uscita, godiamoci il nuovo trailer promozionale.

High-Rise Invasion uscirà il prossimo 25 febbraio su Netflix e l'adattamento è ispirato al manga "Sky Violation" di Tsuina Miura e Takahiro Oba, disponibile tra l'altro anche in Italia sotto l'etichetta Planet Manga. La serie in questione è solo uno dei tanti titoli che il colosso americano proporrà sul proprio catalogo nel corso di questo 2021, segnale che l'azienda ha tutte le intenzioni di continuare a investire nel settore dell'animazione giapponese. Qualora non abbiate mai sentito parlare prima di quest'opera, Netflix descrive la storia con la trama che qui segue:

"Yuri Honjo è una studentessa che si risveglia un giorno in uno "spazio anormale", sul tetto di un grattacielo collegato ad altrettanti attraverso dei lunghi ponti sospesi. La fuga da questo labirinto di torri e ponti è complicata dalla presenza di alcune figure mascherate che massacrano ogni vittima che capiti loro a tiro. Yuri non ha intenzione di morire in questo modo, e se la scelta è uccidere o essere uccisi, c'è solo una cosa da fare."

E voi, invece, siete incuriosi da questo nuovo progetto animato? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nuovo violento trailer promozionale disponibile in calce alla notizia.