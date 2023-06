High School DxD: arriverà mai una quinta stagione dell'anime?

High School DxD è una serie di light novel giapponese scritta da Ichiei Ishibumi e illustrata da Miyama-Zero tra il 2008 e il 2018, completata con ben 25 volumi. Successivamente però la serie è proseguita con Shin High School DxD, attualmente in corso da luglio 2018 e con tanti volumi già all'attivo.

Questa longevità è frutto di una grande popolarità della serie che, nello scorso decennio, ha ovviamente attivato la produzione di un anime. E così High School DxD diventò un anime con una prima stagione trasmessa nel 2012. L'apprezzamento è stato tale da far produrre anche una seconda, una terza e infine una quarta stagione, i cui 12 episodi sono stati pubblicati nel 2018. A livello animato, però, High School DxD Hero è stata l'ultima serie in cui Rias e Issei si sono messi all'opera.

High School DxD è apprezzato dai fan per il suo mix unico di azione, commedia, romance e elementi soprannaturali. La serie è stata lodata per la sua grafica accattivante, le scene di combattimento ben coreografate e le relazioni complesse tra i personaggi. Quindi, arriverà mai una quinta stagione per High School DxD?

Attualmente, la serie non è conclusa. L'anime non solo non ha completato la storia principale ma ha ancora tanto materiale a disposizione con gli eventi della light novel sequel. Il cambio avvenuto tra la terza e la quarta stagione, con l'anime passato da TNK a Passione, non è foriero di buone notizie. Il regista di High School DxD sarebbe desideroso di realizzare una nuova stagione, se non addirittura un film, ma lo stop di cinque anni dall'ultima notizia in merito non lascia spazio a molti dubbi. Difficilmente ci sarà un proseguimento per High School DxD, a meno che la nuova light novel non riesca a esplodere nuovamente in termini di popolarità. Anche se non si parla di quinta stagione, c'è però da segnalare che è stata confermata una nuova distribuzione dei blu-ray di High School DxD Hero in Giappone quest'estate. E proprio questo potrebbe essere il momento giusto per attendere novità.

La trama di High School DxD ruota attorno al protagonista Issei Hyoudou, un ragazzo normale che viene ucciso durante un appuntamento e successivamente risvegliato come demone da una ragazza di nome Rias Gremory. Issei si unisce al club di ricerca occulta della sua scuola, dove incontra altri personaggi affascinanti e creature sovrannaturali.