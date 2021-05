High School DxD: un cosplay porta in vita Akeno Himejima

La light novel di High School DxD è stata una delle più famose a tinte battle ecchi degli ultimi anni. Dal 2008 al 2018, per ben un decennio, la light novel scritta da Ichiei Ishibumi ha intrattenuto i lettori giapponesi, mentre i fan occidentali hanno conosciuto il progetto grazie agli adattamenti manga e anime.

La light novel di High School DxD ha goduto infatti di quattro stagioni animate che ci hanno portato a conoscere meglio tutti i personaggi coinvolti in questa saga. C'è naturalmente il protagonista Issei e la bella Rias Gremory, uno dei personaggi di anime più famosi di sempre, ma al loro fianco ci sono anche altri combattenti, principalmente femminili e che creano il contesto ecchi intorno a Issei.

Akeno Himejima è una di queste. Primina alla Kuoh Academy, è una delle protagoniste femminili di High School DxD. Figlia di Baraqiel, è una delle alleate più fidate di Rias Gremory, oltre che migliore amica, oltre che una delle fidanzate di Issei. Vanity Insanity ha deciso di prendere i panni della studentessa, mostrandosi in alcune foto che possiamo vedere nel post in basso. Questo cosplay di Akeno Himejima da High School DxD vi ha colpito?

Il regista dell'anime vorrebbe vedere anche un film di High School DxD, convinto che il progetto possa continuare.