High School DxD: un cosplay di Rias Gremory al massimo dello splendore

Ci sono degli anime che hanno infiammato notevolmente il pubblico degli anni 2000, con toni ecchi che sono diventati noti e popolari nel tempo, anche se ora sono caduti nel dimenticatoio. Nel filone di light novel trasformate in anime con successo c'è High School DxD di Ichiei Ishibumi e Miyama-Zero, una nota romcom con tinte erotiche.

Rias Gremory è uno dei personaggi principali dell'anime e manga High School DxD. La serie segue le avventure di Issei Hyodo, un giovane studente che viene ucciso da una ragazza durante il suo primo appuntamento. Issei viene poi resuscitato come demone proprio da Rias, la regina del suo club all'accademia Kuoh, precedentemente istituto esclusivamente femminile, e inizia a combattere contro altri demoni, angeli e altre creature sovrannaturali. Di conseguenza, Rias si conferma subito il personaggio più importante della storia insieme allo sventurato Issei.

Oltre a essere la reginetta di questo gruppo, Rias Gremory è la principessa del clan Gremory. È anche una dei personaggi più forti della serie, dotata di abilità di combattimento incredibili e di una bellezza senza pari. Ha lunghi capelli rossi e occhi verdi, e indossa sempre un abito da scolaretta particolare. Nonostante la sua apparenza innocente, Rias è una demone molto potente e rispettata da tutti i membri del suo clan.

Il rapporto tra Rias e Issei è uno dei principali punti della serie. Issei è affascinato dalla bellezza e dalla forza di Rias, e cerca sempre di dimostrarsi degno del suo affetto. Ma non è di certo l'unico, e non soltanto nel mondo di High School DxD. Questo cosplay di Rias Gremory realizzato da Alina Becker è diventato molto popolare tra i fan di High School DxD, confermando quanto l'anime, nonostante sia praticamente sparito dai radar da qualche anno, continui a rappresentare un bel ricordo. In alternativa, c'è anche un cosplay di Akeno Himejima.