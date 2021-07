High School DxD: un cosplay di Rias Gremory dalla modella russa Mk.Ays

Angeli, angeli caduti e demoni animano le giornate di Issei, uno dei pochi studenti maschi dell'accademia Kuoh di High School DxD. Semplice umano, entrerà in contatto con la verità su queste tre tipologie di esseri che popola la sua scuola, salvandosi soltanto grazie all'intervento di Rias Gremory.

Con le varie stagioni dell'anime di High School DxD abbiamo conosciuto meglio il delicato equilibrio dei gruppi e di come Issei possa aiutare Rias Gremory e la sua fazione a primeggiare. La ragazza dai capelli rossissimi e il fisico da urlo è infatti al centro di varie lotte e per vincere dovrà usare tutto il suo gruppo al completo, con tutta la forza che dispone.

Tra light novel, manga e anime, abbiamo visto Rias Gremory sempre in modo simile: la studentessa del terzo anno ha la divisa della Kuoh con la maglia bianca, il mantellino nero e gonna rossa che esaltano il suo fisico. Non a caso è una delle studentesse più popolari dell'accademia. La nobile demone purosangue che ha ridato vita a Issei si è mostrata in alcune foto realizzate dalla cosplayer russa MK.Ays.

Dopo il cosplay di Akeno Himejima, anche la presidentessa del club di occulto riceve quindi il suo travestimento. Cosa ne pensate del cosplay di Rias Gremory da High School DxD disponibile in basso?