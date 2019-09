High School DxD: ecco le dichiarazioni del regista sul futuro della serie

La serie di High School DxD è in corso da anni nella sua versione animata. Basata sull'omonima light novel, la cui storia originale si è ormai conclusa in con 25 volumi lo scorso anno, l'anime di High School DxD è arrivato alla quarta stagione. Ci sarà un futuro che porterà al finale della storia anche per la controparte animata?

In una recente intervista a Monsters and Critics, il regista Satoshi Motonaga ha menzionato il suo lavoro su High School DxD e che futuro vede per la serie. Un pezzo dell'intervista, in cui Motonoga smette di parlare giapponese per interfacciarsi in inglese con l'intervistatore, rivela che secondo il regista, con un tono emozionato, ammette che ci sono possibilità di vedere un film anime di High School DxD. Soprattutto, egli stesso vuole farlo e dirigerlo, quindi ha chiesto a tutti di aspettare pazientemente altre informazioni.

"C'è una possibilità! Quindi... per piacere, aspettate nuovi dettagli. Desidero tanto farlo! Personalmente, voglio fare un film. Voglio, devo... fare di più!". L'anime sta vedendo Issei Hyodo diventare sempre più potente, al punto da riuscire a sconfiggere quasi ogni entità. Sicuramente però ciò che si aspettano di più gli spettatori di High School DxD è il lato ecchi e il forte fanservice. Intanto, Netflix ha caricato High School DxD stagione 3 sulla sua piattaforma, di cui potete leggere la nostra recensione.