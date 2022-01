High School DxD, il disegnatore sulle dimensioni del seno negli anime: 'State esagerando'

Miyama-Zero, l'illustratore del popolare franchise di light novel High School DxD, ha postato un aggiornamento su Twitter commentando "come la dimensione standard dei seni nel settore sia aumentata nel corso degli anni".

"Ora parliamo dei seni esageratamente enormi. Se si confrontano i seni delle ragazze in alcuni giochi per smartphone con i seni delle ragazze di High School DxD, le ragazze di High School DxD ne escono perdenti. I seni delle protagoniste di High School DxD nei disegni attuali sono un po' più grandi di quando ho iniziato a disegnarli, ma anche con questo aumento, ancora non reggono il confronto con i seni estremamente enormi delle ragazze nei nuovi franchise", ha scritto.

Infatti, personaggi come Kashino di Azur Lane hanno seni irrealisticamente grandi in questi ultimi tempi, che, pur non generando il disgusto dei fan come nel caso della sessualizzazione di Nezuko negli ultimi episodi di Demon Slayer 2, sembrano stabilire uno standard per il design dei personaggi di oggi giorno. Altri personaggi, come Yukiko Senzaki di Kanzen X Shoujo fanno il passo più lungo della gamba e presentano addirittura quattro seni.

D'altra parte, High School DxD è una serie di light novel scritta da Ichiei Ishibumi e illustrata da Miyama-Zero, che ha iniziato la pubblicazione mediante l'etichetta Fujimi Fantasia Bunko di Fujimi Shobo nel settembre 2008 e si è conclusa nel marzo 2018, con un totale di venticinque volumi. Successivamente, l'autore ha iniziato a pubblicare una nuova serie di light novel intitolata Shin High School DxD attraverso la stessa etichetta editoriale nel luglio 2018.

Per concludere vi lasciamo con un cosplay a tema High School DxD di Rias Gremory.