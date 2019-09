High School DxD, il produttore parla dell'ultima stagione dell'anime!

Tra le opere più gettonate del genere ecchi, High School DxD fa da traino e scuola ai titoli che lo seguono. Grazie al suo punto di forza, la light novel è riuscita a guadagnarsi diversi adattamenti animati a suon di "Oppai Dragon", la canzone che ha salvato l'ultima serie.

Quando usiamo il termine "salvare", in realtà, non ci riferiamo alla produzione del progetto, ma alla popolarità dello stesso. Il cambio di stile improvviso che separò la vecchia da questa nuova stagione, infatti, non passò inosservato, anche a causa di un character design che di certo non ha soddisfatto a primo impatto l'esigente pubblico amante della saga. Questa stessa paura, infatti, l'aveva persino il producer dell'anime, consapevole delle aspettative dei fan e delle critiche mosse per il design dei personaggi.

Tuttavia, lo stesso Satoshi Motonaga rivela come le cose siano migliorate grazie all'episodio 0, una puntata speciale poco pubblicizzata che faceva da epilogo all'intera stagione. Con il duplice obbiettivo di placare la polemica tramite la "Oppai song" di Issei e di ricollegare gli eventi della trama slacciati dalla tersa serie, che aveva preso un percorso alternativo al romanzo originale nell'ultimo quarto di storia.

E se da una parte il team ci è riuscito, dall'altra non è riuscito a salvare l'indifendibile, soprattutto nella terza stagione, dove potete seguirne meno le critiche con la nostra Recensione di High School DxD Born. In ogni caso, le possibilità di rivedere in futuro il franchise sono molto alte, dunque non ci resta che aspettare eventuali novità.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'intervista al producer Satoshi Motonaga? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto!