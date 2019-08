High School Fleet: la pellicola animata si mostra in una nuova key visual

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @pkjd8I8 ha ufficialmente pubblicato una nuova key visual - visionabile a fondo news - dedicata ad High School Fleet, pellicola animata tratta dalla serie anime prodotta da Aniplex, attualmente attesa per la premiere nipponica all'inizio della primavera 2020.

Qui di seguito potete visionare la sinossi della serie animata:

"Il Giappone trae ormai tutte le sue risorse dal mare, è stato necessario creare scuole specializzate che formino esperti nelle tecniche di protezione del mare. La storia è ambientata in una scuola femminile nelle quali le allieve diventano "blue mermaids,", attraverso corsi teorici e pratici. Le "blue mermaids," sono giovani donne che impegnano tutta la loro vita nella cura del mare, che vivono sotto lo slogan "Nel mare viviamo, il mare proteggiamo, per mare andiamo". Non basta essere le migliori nello studio, occorre avere anche una mentalità diversa, internazionale. Costituiscono un èlite e ci si aspetta che conoscano e comprendano le usanze degli altri paesi non solo degli altri."

Nel caso in cui non doveste conoscerla, High School Fleet è una serie anime prodotta da Aniplex, diretta da Yū Nobuta presso lo studio Production IMS e trasmessa in Giappone dal 9 aprile al 25 giugno 2016. Un adattamento manga di Kanari Abe, intitolato Hai-Furi, ha iniziato la serializzazione sul Monthly Comic Alive di Media Factory il 27 ottobre 2015, con due volumi tankōbon che sono stati pubblicati rispettivamente il 23 aprile 2016 e il 23 febbraio 2017. Un altro adattamento manga di Tsuchii, dal titolo High School Fleet: Lorelei no otome-tachi, ha invece iniziato la serializzazione sempre sul Monthly Comic Alive il 27 giugno 2016. Anche in questo caso, due volumi tankōbon sono stati pubblicati rispettivamente il 22 ottobre 2016 e il 23 febbraio 2017.