High School Prodigies: svelate varie informazioni su cast e premiere dell'anime

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter ufficiale dedicato ad High School Prodigies Have It Easy Even In Another World (Chōjin-Kokoseitachi wa Isekai demo Yoyu de Ikinuku Yōdesu!), anime tratto dalla light novel di Riku Misora e Sacraneco, ha rilasciato varie informazioni su premiere e cast al lavoro sull'opera.

Andando più nello specifico, è stato specificato che l'opera animata sarà presentata in anteprima su Tokyo MX e AT-X il 3 ottobre, su BS Fuji l'8 ottobre e su Nagasaki Culture Telecasting Corporation il 29 ottobre. Crunchyroll trasmetterà in streaming l'anime in simulcast con la release nipponica. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei vari doppiatori recentemente annunciati:

Mai Nakahara nei panni di Winona, la madre di Liruru

Hiro Shimono nei panni di Elk, il figlio di Winona

Chinami Hashimoto nei panni di Rue, ragazza divenuta l'apprendista di Masato

Sayaka Senbongi nei panni di Jeanne du Leblanc, Cavaliere dell'Impero

Jouji Nakata nei panni di Oslo El Gustav, un duca dei territori del Nord

Qui di seguito potete inoltre vedere quelli che sono i doppiatori precedentemente presentati:

Yūsuke Kobayashi nei panni di Tsukasa Mikogami

Yūki Kuwahara nei panni di Liruru

Rina Hidaka nei panni di Ringo Ōhoshi

Natsumi Hioka nei panni di Shinobu Sarutobi

Hisako Kanemoto nei panni di Keine Kanzaki

Sayaka Kaneko nei panni di Aoi Ichijō

Shizuka Ishigami nei panni di Prince Akatsuki

Junji Majima nei panni di Masato Sanada

Shinsuke Yanagi (And you thought there is never a girl online?, Angel's 3Piece, The Ryuo's Work is Never Done!) è stato posto alla direzione dell'opera, il tutto in collaborazione con il Project No.9, mentre Deko Akao (Noragami, Flying Witch, After the Rain) si sta occupando di supervisionare la sceneggiatura della serie. Akane Yano (And you thought there is never a girl online?, The Ryuo's Work is Never Done!), invece, sta lavorando al character design della produzione ed è stato inoltre posto come chief animation director. Qui di seguito potete invece leggere la sinossi dell'opera:

"Sette studenti delle superiori rimangono purtroppo vittime di un disastroso incidente aereo, risvegliandosi però subito in un mondo alternativo che a prima vista sembra essere ambientato in un'epoca medioevale di stampo fantasy in cui esistono sia la magia che uomini bestia. In realtà però, nessuno di loro è un normale studente, identificandosi piuttosto come come individui dalle capacità ben superiori alla media. Infatti, in poco tempo i ragazzi riescono a raggiungere le più importanti vette del potere politico, economico, scientifico e medico di questo nuovo e strano mondo."

Misora ha originariamente pubblicato la light novel High School Prodigies Have It Easy Even In Another World con illustrazioni realizzate da Sacraneco nel 2015. Il successo della produzione a portato alla realizzazione di un adattamento manga di Kōtarō Yamada che è stato lanciato sulla rivista Young Gangan di Square Enix a maggio 2016.