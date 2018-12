Highschool of the Dead: per il disegnatore è difficile continuare il manga

Highschool of the Dead è in pausa praticamente dal 2011, nonostante gli autori siano riusciti a pubblicare un capitolo nella primavera del 2013. Dopo la morte dello sceneggiatore Daisuke Sato, però, le speranze di vedere un seguito alle avventure di Takashi e Rei sono diventate flebili.

Il disegnatore di Highschool of the Dead, Shoji Sato, ha affermato che non è facile proseguire la serie in queste condizioni. La morte di Daisuke Sato nel 2017 a causa di una coronaropatia ha sconvolto tutti, ma è stata soltanto il culmine di una malattia che ha bloccato l'autore dallo scrivere la serie dal 2011 in poi. Considerato che Shoji Sato non ha mai messo mano alla storia per potersi occupare solo dei disegni, non saprebbe da che parte cominciare per continuarla.

In risposta ai fan della serie oltreoceano, i quali spesso non conoscono le condizioni degli autori, Shoji Sato ha affermato che "Nonostante mi dolga che la serie sia in pausa, pensare a Daisuke Sato mi fa pensare che non possa farmi coinvolgere su Highschool of the Dead senza pensarci accuratamente". Altre parole arrivano dall'editore Kawanajima, che segue Shoji Sato nella realizzazione del suo manga Triage X, il quale afferma che difficilmente ci sia qualcuno capace di ereditare la visione di Daisuke Sato e continuare la storia come lui avrebbe voluto. Avrebbero bisogno di qualcuno che conoscesse il proseguio programmato della storia e che abbia le capacità di portare avanti una sceneggiatura.

"Per i fumetti e romanzi oltreoceano è normale avere molteplici collaboratori. Per esempio, la persona che ha scritto per prima i romanzi di Perry Rhodan è passata a miglior vita, ma la generazione successiva di autori ha continuato la serie. Ma per Highschool of the Dead, lui era l'unico e il solo, quindi gradirei che i fan occidentali capiscano che nessuno potrebbe scriverlo con facilità."

Nonostante non possa continuare a disegnare Highschool of the Dead, Shoji Sato ha deciso di inserire dei richiami alla serie nel manga che attualmente sta portando avanti, Triage X.