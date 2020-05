Highschool of the Dead: Saeko Busujima è sexy e letale in questo cosplay

Nello scorso decennio ci fu un periodo in cui divennero virali i manga e anime a tema apocalisse zombi e uno di quelli più famosi del genere era Highschool of the Dead. Un gruppo di studenti, composto prevalentemente da studentesse sexy, riuscì a scamparla e da lì iniziò un'avventura giornaliera contro la morte.

Il manga di Highschool of the Dead fu funestato da pause, ma al momento il progetto rimane incompiuto a causa della morte dello scrittore Daisuke Sato. Non è previsto quindi il ritorno da parte dalla casa editrice o del disegnatore per proseguire il manga, eppure in una certa cerchia Highschool of the Dead continua a fare scalpore.

Tra le protagoniste presentate ricorderete Saeko Busujima, studentessa all'ultimo anno e membro del club di kendo. Le sue abilità fisiche e con la spada sono fondamentali nel gruppo mentre il suo sex appeal ha conquistato tanti fan. Okini Booki ha deciso di dedicare un cosplayer proprio a Saeko Busujima di Highschool of the Dead, come potete vedere nella foto in basso alla notizia. Capelli lunghi e viola, katana sfoderata e ovviamente mutandine nere in bella mostra: cosa ne pensate di questo cosplay a tema Highschool of the Dead?

Il disegnatore ha confermato qualche anno fa che per lui sarà molto difficile proseguire Highschool of the Dead.