Highspeed Etoile, annunciata un nuovo anime originale sulla Super Formula

Attraverso l’apertura di un sito web e di un relativo profilo Twitter, è stato annunciato Highspeed Etoile, un nuovo anime originale sulle automobili. A dare vita al progetto, è la collaborazione tra King Amusement Creative, Sonic Blade, Yostar, Good Smile Company e Super Formula, campionato automobilistico giapponese.

Highspeed Etoile sarà ambientato in un prossimo futuro dove la tecnologia ha permesso ai veicoli a motore di viaggiare a velocità che sfiorano i 500 chilometri orari in totale sicurezza. Il mondo delle corse professionistiche, viene rivoluzionato dalla nascita di una nuova generazione di competizioni chiamata NEX Race. Le monoposto NEX Racing sono dotate di supporto per il controllo da IA e un meccanismo particolare chiamato Revolburst. In questo campionato, debutta una nuova arrivata di nome Rin Rindoh, che rivoluziona ulteriormente lo sport automobilistico.

La ragazza, che possiamo vedere seduta sul cofano della sua auto nella prima visual promozionale della serie, sognava di diventare una ballerina, ma ha dovuto rinunciare alla danza a causa di un infortunio. Divenuta una NEET e una videogiocatrice, un giorno viene catapultata nel mondo delle corse.

Questo, non sarà l’unico anime sulle auto. Nel 2023 debutterà infatti MF Ghost. L’erede di Initial D si è già mostrato in un teaser trailer. Le vetture di Highspeed Etoile sono ispirate alle Super Formula, le monoposto che competono nella controparte nipponica della Formula 1. Il character design dei protagonisti è curato da Takuya Fujima. Al momento, non è ancora noto quale studio ha in carico la produzione dell’anime, che presumibilmente vedrà la luce nel 2023.