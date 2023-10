Highspeed Etoile, nuovo trailer per l'anime sulla Super Formula: ecco i dettagli

Highspeed Etoile ha interessato il pubblico per i suoi temi originali e accattivanti e questa nuova serie anime basata sulla Super Formula giapponese sta ufficialmente per arrivare. Lo staff dietro l'animazione di quest'opera ha rivelato alcuni dettagli importanti sul debutto, assieme ad un trailer.

Il primissimo trailer dà uno sguardo da vicino ad Highspeed Etoile e al suo cast. Ciò che è possibile notare è l'animazione, una scelta interessante e in linea con il racconto della serie, ambientato in un mondo futuristico.

L'annuncio della serie televisiva Highspeed Etoile è arrivato lo scorso anno e ne era stata rivelata già parte della trama. La giovane Rin Rindo, che è possibile osservare da vicino nel trailer e nella visual della serie, sognata di diventare una ballerina ma dopo un grave infortunio è stata costretta ad abbandonare il mondo della danza.

Tuttavia, la ragazza, ormai senza alcun tipo di occupazione, si è ritrovata improvvisamente nel grande mondo delle corse automobilistiche e se n'è follemente innamorata. Nel suo universo futuristico, i veicoli viaggiano in sicurezza a una velocità vertiginosa di 500 km/h.

Quando viene presentata la nuova gara per auto NEX, Rin è pronta a fare il suo debutto. Tuttavia, deve fare esperienza con le regole di NEX, che includono il supporto dell'intelligenza artificiale e un meccanismo Revolburst. Rin farà di tutto per diventare una vera professionista in questo sport.

