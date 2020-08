Higurashi: When They Cry, il nuovo trailer conferma la data di uscita delle puntate

Come abbiamo potuto vedere nell'ultimo trailer dedicato a Higurashi: When They Cry, la prima stagione della serie sarebbe dovuto andare in onda a luglio, ma è stata rimandata a causa dell'epidemia di Coronavirus. Nelle scorse ore lo studio Passione ha rivelato la nuova data di uscita.

Il remake dell'anime dello studio Deen sarà quindi trasmesso a partire dal prossimo 1 ottobre, alle ore 23:30 nei canali giapponesi Tokyo MX e BS11. La prima stagione sarà composta da 14 puntate e l'ultima andrà in onda il 7 gennaio, sempre nei due canali televisivi. Inoltre tutti gli appassionati della storia Keiichi Maebara potranno leggere il manga disegnato da Tomato Akase che sarà una trasposizione delle vicende dell'anime a partire dal 2 ottobre. Scopriremo quindi qualcosa di più sul misterioso villaggio di Hinamizawa, in cui si è appena trasferito Keiichi e del Festival del Watanagashi, a seguito del quale iniziano ad accadere degli strani eventi.

In calce alla notizia trovate il nuovo trailer, che conferma anche il ritorno di alcuni personaggi: stiamo parlando di Kuraudo Ooishi, Jiro Tomitake, Miyo Takano e Kyosuke Irie, doppiati rispettivamente da Chafurin, Toru Ohkawa, Miki Ito e Toshihiko Seki. Se cercate altre notizie sulla serie ispirata all'omonima visual novel prodotta da 07th Expansion e Ryukishi07, vi segnaliamo il primo trailer di Higurashi: When They Cry.