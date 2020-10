Higurashi: When They Cry, arriva l'ufficialità: l'anime non è un vero remake

Subito dopo la conclusione del quarto episodio di Higurashi: When They Cry, il nuovo anime di Passione disponibile su VVVVID, il sito ufficiale ha comunicato con una nota che la serie non è, in realtà, un vero e proprio remake dell'anime del 2006, quanto piuttosto un rebuild che porterà il pubblico a scoprire "una Hinamizawa mai vista prima".

I fan avevano già ipotizzato non si trattasse di un rifacimento 1:1 dopo gli eventi dell'episodio 2, visto che l'anime ha già mostrato diverse scene, luoghi e personaggi che dovrebbero comparire solamente in uno stadio avanzato della storia. L'opera viene descritta dal sito come "un lavoro completamente nuovo", dunque è lecito aspettarsi alcune differenze sostanziali rispetto agli avvenimenti del primo adattamento di Studio Deen.

Purtroppo al momento non è stato ancora confermato se sia o meno necessario recuperare l'anime del 2006 prima di vedere la nuova serie, anche se l'autore ha dichiarato più volte che questa nuova stagione sarà ugualmente godibile per vecchi e nuovi spettatori. Per verificare la veridicità delle parole di Ryukishi, tuttavia, dovremo attendere ancora un po'.

E voi cosa ne pensate? State guardando Higurashi: When They Cry?