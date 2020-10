Higurashi: When They Cry, un nuovo trailer svela il numero di episodi della prima stagione

Pochi istanti fa, Kadokawa ha pubblicato un nuovo trailer per Higurashi: When They Cry, il remake di uno degli anime horror più apprezzati di sempre. La prima stagione è attualmente disponibile su VVVVID e secondo quanto rivelato dal video visibile qui sopra, sarà composta da ben 24 episodi separati in due tranche.

La messa in onda è iniziata lo scorso 1 ottobre e il tredicesimo episodio, midseason finale di questo primo cour, andrà in onda nel mese di dicembre. La trasmissione riprenderà poi dopo una brevissima pausa natalizia, e più precisamente dal 7 gennaio 2021, con la messa in onda degli episodi dal 14 in poi.

Smentite dunque le voci che parlavano di un solo cour o di una prima stagione composta da appena 15 episodi, mentre sembrano assolutamente confermati i rumors che parlavano di un remake con alcune differenze sostanziali dall'originale. Poche ore fa, l'autore della serie Ryukishi07 ha anticipato la possibile presenza di scene inedite, chiedendo ai fan di "osservare bene tutto ciò che accadrà dall'episodio 2 in avanti".

Higurashi: When They Cry è considerato uno dei migliori anime horror di sempre, e nel 2007 ispirò persino un vero e proprio omicidio. Questa nuovo remake, curato dai ragazzi di Studio Passione, sembra essere riuscito a mantenere intatto lo spirito dell'originale, anche se prima di dare un giudizio dovremo per lo meno aspettare la trasmissione del primo cour.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime va in onda in simulcast su VVVVID tutti i giovedì alle 20:00 in punto.