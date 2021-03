Higurashi: When They Cry - SOTSU, già annunciato il sequel del remake: arriverà a luglio

Il remake della serie anime Higurashi: When They Cry si è concluso oggi, 19 marzo 2021, con la trasmissione della ventiquattresima e ultima puntata. Il sito web ufficiale dedicato all'opera, tuttavia, conferma che l'anime tornerà con un secondo cour nel mese di luglio, con il nuovo titolo Higurashi: When They Cry - SOTSU.

Passione, lo studio in carica della produzione, ha presentato l'anime come un remake del grande classico del 2006 di Studio Deen, solo per svelare dopo la trasmissione del secondo episodio che il reale titolo del progetto è Higurashi: When They Cry - GOU, e che la serie è in realtà un rebuild con una storia completamente originale.

In Italia l'anime è stato trasmesso da VVVVID in due blocchi, il primo dal 1° ottobre 2020 e il secondo dal 7 gennaio 2021, e ora la serie tornerà nuovamente in pausa in attesa del secondo cour. Per il momento non è stato confermato il numero di episodi che comporranno Higurashi: When They Cry - SOTSU, né se questa può essere considerata come una nuova stagione o se si tratta della seconda parte della Stagione 1, ma il trailer di Kadokawa visibile in cima all'articolo parla de "l'inizio di un nuovo capitolo".

Noi intanto vi ricordiamo che Passione è dietro un altro importante progetto horror, ovvero l'adattamento anime di Mieruko-chan.