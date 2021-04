Higurashi: When They Cry SOTSU, online il trailer della nuova stagione in uscita a luglio

Higurashi: When They Cry GOU, la prima stagione del remake/rebuild di Studio Passione, si è concluso lo scorso 19 marzo con il ventiquattresimo e ultimo episodio. Subito dopo la conclusione della serie è stato annunciato il sequel Higurashi: When They Cry SOTSU ("Graduation" nella versione occidentale) e ora finalmente abbiamo ricevuto nuove informazioni sulla seconda parte.

Higurashi: When They Cry SOTSU sarà un sequel diretto di GOU, sempre prodotto da Passione e verosimilmente composto da altri 24 episodi. La trasmissione inizierà nel mese di luglio, e in cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer sottotitolato condiviso durante l'Anime Japan 2021. Vi ricordiamo che la serie non è un remake 1:1 del grande classico del 2006, ma una nuova versione con diverse differenze.

VVVVID ha distribuito la prima stagione in Italia, in due blocchi di puntate trasmesse dal 1 ottobre 2020 al 19 marzo 2021, e per il momento non ha ancor annunciato il simulcast dei nuovi episodi. La versione estesa del trailer conferma il ritorno di tutti e doppiatori e dello staff, a partire proprio dal regista e ideatore del "remake" Keiichiro Kawaguchi.

E voi cosa ne pensate? Seguirete le nuove puntate? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che tra pochi giorni prenderà il via un altro horror tanto atteso, ovvero Shadow House.