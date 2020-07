Higurashi: When They Cry, trailer e nuova data d'uscita per il violento anime di Passione

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato gli anime più attesi della stagione estiva 2020, riportando anche che Higurashi: When They Cry, remake del brutale anime del 2006 di Studio Deen, non sarebbe stato trasmesso nonostante avesse una data di uscita prevista per il mese di luglio. Oggi, i ragazzi di Passione hanno finalmente chiarito i nostri dubbi.

Come potete vedere in calce, la produzione dell'anime ha subito dei ritardi a causa dell'emergenza sanitaria, e di conseguenza la messa in onda è stata posticipata al mese di ottobre. In occasione dell'annuncio, lo studio di animazione ha anche condiviso nuovi dettagli sullo staff al lavoro sull'opera e mostrato il trailer sottotitolato in lingua inglese.

A quanto pare, Keiichiro Kawaguchi (Hayate the Combat Butler, Shadowverse) ha diretto l'anime presso lo studio Passione (Citrus, High School DxD Hero), mentre Naoki Hayashi (Blackfox, A3!) ha curato la sceneggiatura. Il design dei personaggi è stato affidato ad Akio Watanabe (Monogatari series), mentre le musiche sono state composte da Kenji Kawai (Ghost in The Shell).

Higurashi: When They Cry racconta la storia di Keiichi Maebara uno studente trasferitosi nel bizzarro villaggio di Hinamizawa. Il ragazzo stringe un rapporto d'amicizia con alcune ragazze e spende molto tempo con loro fino a quando, improvvisamente, l'atmosfera inizia a cambiare a causa dell'annuale Festival del Watanagashi. Dopo il festival iniziano a verificarsi strani eventi, e Keiichi e le sue amiche vengono lentamente assaliti dalla paranoia.

