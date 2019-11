Hikari annuncia nuovi titoli a Lucca Comics and Games 2019

Il Lucca Comics and Games è da anni una delle fiere del fumetto più importanti non solo d'Italia, ma anche d'Europa e del mondo. Durante la manifestazione lucchese si avvicendano le tantissime case editrici del panorama nazionale, ognuno che presenta gli autori della propria scuderia e nuove serie. A quelle scorse si aggiunge anche Hikari.

L'etichetta Hikari di 001 Edizioni ha fondato la propria storia su autori di un certo calibro come Osamu Tezuka e Go Nagai. Anche durante Lucca Comics and Games 2019 hanno deciso di continuare su questo filone, presentando i seguenti titoli:

Birdman di Osamu Tezuka , volume unico;

, volume unico; Hato yo, Ten Made di Osamu Tezuka, 2 volumi;

Shinsetsu Sekaishi Taizen di Shintaro Kago, volume unico;

Il Grande Funerale di Shintaro Kago, volume unico.

Il tutto quindi viene sorretto da due nomi fondamentali del panorama manga giapponese come Osamu Tezuka e Shintaro Kago. Proprio per quest'ultimo, arriverà in Italia anche un artbook con diverse illustrazioni inedite dell'autore, mentre per Go Nagai bisognerà aspettare un altro po' ma ci sono titoli in lavorazione.

Hikari ha anche annunciato che ci sarà una nuova collana, Hachiko, e il primo autore a partecipare sarà anche un mangaka che 001 Edizioni porterà in Italia durante la prossima primavera, ovvero Oji Suzuki. E voi pensate di acquistare uno di questi titoli annunciati a Lucca Comics and Games 2019?