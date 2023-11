Hikari Edizioni a Lucca Comics 2023: tutti gli annunci manga dell'editore

Anche quest'anno la città di Lucca è diventata tutt'uno con la cultura pop. Il Lucca Comics & Games 2023 è cominciato con il ritiro di Zerocalcare, ma la prima giornata della manifestazione ha riservato ai visitatori alcuni annunci imperdibili, come quelli effettuati da Hikari Edizioni.

L'etichetta dedicata al manga della casa editrice italiana 001 Edizioni ha risposto presente. Nel corso della prima giornata di Lucca Comics & Games 2023, la più importante manifestazione nostrana del settore che fino al 5 novembre ospiterà migliaia di visitatori, Hikari ha presentato alcune delle novità che nel corso del prossimo periodo sorprenderanno il pubblico italiano.

Durante la conferenza Hikari ha annunciato l'uscita italiana di Tiger Books del maestro Osamu Tezuka. Questa raccolta di storie con protagonisti degli animali e semi interconnesse tra loro si conclude in 3 volumi, di cui però non si ha ancora una precisa data d'uscita sul nostro territorio.

Dalla penna di Hiroshi Sato, Hikari porta in Italia Suzuki vuole solo vivere tranquillo. Serie conclusa di 3 volumi, racconta la storia di Jinsuke e sua madre, costretti a vivere nell'ombra per nascondersi dal killer che ha già ucciso suo padre. Madre e figlio non riusciranno però a restare nascosti per molto, con l'assassino che riuscirà a individuare il loro nascondiglio e a uccidere la madre. Jinsuke verrà salvato dalla misteriosa vicina Suzuki, con la quale si ritroverà coinvolto in una sanguinosa fuga.

Ultimo annuncio di Hikari è Cercando i nostri corpi di Hosui Yamazaki. Ancora in corso di serializzazione con 2 volumi pubblicati in patria, racconta la storia di un gruppo di studenti della scuola media che durante le vacanze estive indaga sulla misteriosa scomparsa di una bambina. Se non avete potuto seguire la fiera di Lucca dal vivo, ecco altri annunci manga al Lucca Comics 2023.