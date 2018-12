Hikari: un febbraio all'insegna di Osamu Tezuka e Go Nagai

Scopriamo cosa pubblicherà Hikari nel mese di febbraio. Il mese sarà all'insegna di due famosissimi maestri del fumetto giapponese: Osamu Tezuka, conosciuto come il Dio dei Manga, e Go Nagai, autore di opere importanti come Devilman e Violence Jack.

Omorai Kun 1

Autore: Go Nagai

Go Nagai Prezzo di copertina: 9,90€

9,90€ Descrizione: Omorai-kun, Okomo-chan e Koji-iji sono tre piccoli mendicanti. Non hanno nulla ma sono ricchi di umanità e speranza, che li aiuta a superare le difficoltà quotidiane.

Nanairo Inko 5

Autore: Osamu Tezuka

Osamu Tezuka Prezzo di copertina: 9,90€

9,90€ Descrizione: Ara dai Sette Colori è un fantastico autore e mimo, ma in realtà è anche un ladro. Riesce ad interpretare ogni ruolo al meglio delle sue possibilità e nel mentre depreda le ricchezze degli spettatori più facoltosi.

The Bird - Cofanetto

Autore: Go Nagai

Go Nagai Prezzo di copertina: 18,00€

18,00€ Descrizione: Due volumi del manga The Bird raccolti in un unico cofanetto. David Bird è un soldato creato innestando nel suo corpo diverse parti di animali, rendendolo il guerriero perfetto. Inizialmente pensato come un'arma omicida, Bird riuscirà a sfuggire dai suoi carcerieri.

Nanairo Inko 1-4 Riproposta

Autore: Osamu Tezuka

Osamu Tezuka Prezzo di copertina: 9,90€ ciascuno

Voi avete in mente di comprare qualcuno dei nuovi volumetti che verranno pubblicati da Hikari?