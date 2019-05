Hikari-Man: Hideo Yamamto annuncia che il manga verrà messo in pausa

il 23° numerso del Weekly Big Comic Spirits di Shogakukan ha recentemente rivelato che Hideo Yamamoto ha deciso di mettere in pausa il suo manga Hikari-Man. La scelta sembrerebbe essere stata presa per permettere al mangaka d'effettuare alcune ricerchi finalizzate proprio al miglioramento del manga stesso.

L'opera era già stata messa in pausa nell'ormai lontano 2016 per poi riprendere ufficialmente la sua serializzazione nel maggio 2018, ma a quanto pare il tutto verrà nuovamente messo in stati per alcuni mesi.

La storia segue le gesta di Hikari Shirochi, un normale liceale che ama i videogiochi e il modding su PC. Nel primo capitolo del manga, però, il giovane entra in contatto con dei misteriosi avvenimenti che riguardano il suo corpo, il quale si rivela infatti un conduttore d'elettricità fenomenale.

Yamamoto ha lanciato il manga nel Weekly Big Comic Spirits nel 2014, con il quinto volume giunto lo scorso 12 aprile. Yamamoto è conosciuto per aver creato i manga Homunculus, Ichi the Killer, Okama Hakusho e Voyeur. Viz Media si è occupato di pubblicare Voyeur e Voyeurs, Inc. in Nord America, mentre Ichi the Killer ha ispirato diversi adattamenti live-action e un anime.

Il regista Takashi Miike ha supervisionato il film dedicato a Ichi the Killer che Media Blasters ha poi rilasciato in America, partecipando inoltre come cameo nell'anime di Ichi The Killer: Episode 0 distribuito da Manga Corps negli Stati Uniti. Yamamoto e il creatore di Crying Freeman, Ryoichi Ikegami, hanno inoltre collaborato al manga Adam to Eve, lanciato sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan nel 2015 e conclusasi nel 2016 in due volumi.