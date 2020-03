Hikari-Man prossimo alla conclusione: l'autore annuncia l'ultimo volume

Il 2020 è iniziato da pochi mesi ma già ha annunciato che si porterà via tanti manga che ci hanno accompagnato per lungo tempo. Nel giro di poche settimane, The Seven Deadly Sins si aggiungerà ai titoli conclusi mentre più in là dovremo assistere al termine di Hikari-Man, manga di Hideo Yamamoto.

Hikari-Man si è alternato tra pause e pubblicazioni, con uno stop attualmente in corso e che finirà il 23 marzo. Ma quello che i lettori dell'opera dovranno sapere è che al rientro Hikari-Man inizierà a chiudere la trama e avviarsi verso la conclusione. A rivelarlo è il settimo tankobon del manga pubblicato in Giappone lo scorso giovedì 12 marzo. Sul volume in questione era infatti annunciata la fine con l'ottavo volume per Hikari-Man che arriverà entro l'autunno 2020.

La pubblicazione su rivista arriverà sicuramente prima al termine e quindi potremmo assistere a una conclusione di Hikari-Man già dall'estate. Hideo Yamamoto conclude un'altra storia dopo aver già affascinato tanti appassionati con le sue precedenti opere come Homunculus e Ichi the Killer. La storia di Hikari-Man segue la vita di Hikari Shirochi, un appassionato di PC e videogiochi che un giorno scopre che il suo corpo è un ottimo conduttore di elettricità statica.