Hikaru ga Shinda Natsu vince il 'This Manga is Amazing' Award: ONE PIECE solo ottavo

In Giappone esistono diversi premi, alcuni dei quali piuttosto sentiti, per premiare i migliori manga dell'anno. Tra gli award più noti vi sono i 'This Manga is Amazing' che, questa edizione, ha visto trionfare Hikaru ga Shinda Natsu a discapito di altri titoli più o meno noti.

Il progetto in questione è un'opera di stampo BL, horror, mistery e supernatural con la sinossi che recita quanto segue: "Yoshiki e Hikaru sono due ragazzi che sono sempre cresciuti e rimasti insieme. Un giorno Yoshiki nota che 'qualcos'altro' è stato rubato da casa di Hikaru. Anche dopo averlo scoperto, Yoshiki decide comunque di rimanere insieme e così una nuova vita insieme a 'qualcosa' comincia."

Si tratta di una serie che è diventata molto nota in patria tanto da riuscire a detronizzare Goodbye, Eri di Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) nonché il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, che si sono piazzati rispettivamente al secondo e all'ottavo posto. Un vero e proprio successo quello di Hikaru ga shinda Natsu che potrebbe riuscire a conquistarsi così a breve persino un adattamento anime grazie a questa popolarità.

E voi, invece, vi aspettatavate un risultato del genere per i This Manga is Amazing Award 2023? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.