Hikaru no Go: Primi dettagli per il 20esimo anniversario dell'anime

Il ventesimo anniversario della messa in onda di Hikaru no Go è sempre più vicino, per questo l'account ufficiale dello studio Pierrot ha condiviso su Twitter alcune importanti informazioni per l'evento dedicato alla serie di Yumi Hotta.

In calce alla notizia potete trovare il messaggio condiviso sulla celebre piattaforma social dall'account dello studio Pierrot, che si è occupato della trasposizione per il piccolo schermo del manga scritto da Yumi Hotta con i disegni di Takeshi Obata. Ecco quali sono le prime notizie riguardo i festeggiamenti per il ventesimo anniversario dalla messa in onda di Hikaru no Go: "Ad ottobre del 2021 festeggeremo il 20esimo anniversario dall'inizio di Hikaru no! Abbiamo in programma di condividere molte informazioni a partire dal prossimo ottobre, prima di tutto il logo è già stato svelato, mentre il 17 settembre sarà condivisa una illustrazione commemorativa".

Come sapete, la serie originale dell'anime è andata in onda in Giappone dal 1998 fino al 2003, composta da 75 episodi ha riscosso un grande successo di pubblico, mentre in Italia il manga è stato pubblicato da Planet Manga a partire dal 2005. Se non lo conoscete ecco una nostra recensione di Hikaru no Go, opera composta da 23 volumi e che racconta le vicende di Hikaru Shindo e il gioco del go.