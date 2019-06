E se Himiko Toga di My Hero Academia fosse una modella per costumi da bagno?

La League of Villain è salita ultimamente alla ribalta grazie alla nuova storia narrata nel manga di Kohei Horikoshi. La liceale bramosa di sangue di My Hero Academia, Himiko Toga, ha infatti avuto il suo momento di splendore nella lotta contro l'Armata di Liberazione dei Quirk, facendosi notare ancora di più tra i fan della serie shonen.

Sembra che un fan ne abbia approfittato per continuare a dare luce al personaggio, ritraendo però Himiko Toga in un ambiente più tranquillo. Infatti, makumakukawaii17 ha deciso di estrapolare il personaggio dall'attuale arco di My Hero Academia per farla posare per un nuovo costume da bagno.

Nel tweet che trovate in calce sono contenute due illustrazioni di Himiko Toga: la prima vede la ragazza sorridente, con i canini aguzzi ben in vista, indossare una giacca con zip aperta per metà e un costume nero sotto, mentre sulla testa ha degli occhiali da sole; nella seconda, stavolta vediamo Toga in primo piano e con uno sguardo più sensuale, mentre si sposta gli occhiali sul naso e guarda il lettore fisso con gli occhi castani e le pupille da gatto.

Vi piacciono queste due nuove illustrazioni del fan su Himiko Toga? La ragazza avrà un ruolo importante anche nella quarta stagione di My Hero Academia, dove farà il suo ritorno insieme ai suoi compagni della League of Villain.