Himiko Toga di My Hero Academia prende vita in un provocante cosplay

Come sicuramente saprete, recentemente la tanto apprezzata quarta stagione di My Hero Academia è infine giunta al termine con un episodio conclusivo che ha saputo galvanizzare il pubblico, preparandolo alle vicende che verranno narrate in quella che sarà la quinta stagione, per ora ancora avvolta nel mistero.

Quella di My Hero Academia è un'epopea che ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli personaggi che hanno saputo conquistare il pubblico. Oltre ai tanti eroi o aspiranti eroi presentatisi di puntata in puntata, anche i Villain si sono rivelati capaci di rapire i fan, in parte per il loro design, in parte per il loro indubbio carisma, una serie di pericolosi volti difficilmente dimenticabili.

Ebbene, recentemente una famosa cosplayer chiamata @Pockythief è tornata sotto i riflettori grazie all'ultimo lavoro che ha pubblicato, ovvero uno splendido e stuzzicante cosplay dedicato a Himiko Toga, la stravagante Villain che ha saputo stregare innumerevoli fan nel corso delle sue apparizioni. Come potete vedere dalle immagini a fondo news, il cosplay mostra la nostra pericolosa assassina sia in veste scolastica che coperta in maniera più succinta, in entrambi i casi restituendo comunque un risultato finale di gran pregio.

