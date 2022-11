Una Hinata tutta italiana in questo cosplay a tema Naruto Shippuden

Il fulcro della saga di Naruto è sempre stato il team 7, quella squadra di giovani ninja composta dal protagonista Naruto Uzumaki, il suo amico e rivale di sempre Sasuke Uchiha (temporaneamente sostituito dal membro della radice Sai) e poi l'amore di gioventù Sakura Haruno. A supervisionarli c'è stato il figlio della zanna bianca, Kakashi Hatake.

La saga del Paese delle Onde di Naruto lasciò però spazio alla saga del torneo Chunin, un esame dove Masashi Kishimoto ampliò notevolmente il cast introducendo nuovi personaggi che si diedero da fare nei volumi ed episodi successivi, contribuendo a rendere Naruto il fenomeno che è oggi. A far parte della squadra 8 supervisionata da Yuhi Kurenai c'è anche Hinata Hyuga, primogenita del casato Hyuga e quindi destinata a raccogliere l'eredità di guida di questa famiglia di shinobi molto particolari.

Timida e sempre in disparte, Hinata è sempre stata innamorata di Naruto. Non riuscirà mai a mettersi in risalto davanti a lui se non durante gli eventi del film Naruto the Last, e in un altro frangente molto importante in Naruto: Shippuden. La ragazza, ormai cresciuta, si lanciò in difesa del suo amato nientedimeno che contro il potente Pain.

Quella Hinata è in questo cosplay creato dall'italiana Caelena, che riesce a preparare bene queste foto disponibili in basso. E sempre a proposito della ninja cresciuta, ecco un cosplay di Hinata dal film The Last.