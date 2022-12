Hinata pronta per Natale in questo cosplay a tema Naruto

Molto spesso nei mondi fantastici di anime e manga non ci sono molti riferimenti al mondo reale, in particolar specie a quelle feste e tradizioni che sono più occidentali che giapponesi. Il Natale in primis, una festa che è arrivata relativamente di recente in Giappone perlopiù per aspetti consumistici. Eppure ora lo vediamo in versione Naruto.

La popolarità di Naruto lo ha infatti portato a essere declinato in una miriade di versioni. Il ninja biondo non conosce il Natale, tuttavia esiste del merchandising nel mondo reale, tra illustrazioni e altri oggetti, che porta gli shinobi creati da Masashi Kishimoto in versione natalizia. Ovviamente questa variazione prende piede anche nel settore dei cosplay dove, a dicembre o comunque in prossimità del 25, gli interpreti decidono di dare un tocco diverso ai loro protagonisti preferiti.

Ora che è arrivato Natale, è arrivato il turno di vedere un cosplay di Naruto: Shippuden ma a tema natalizio. Il tocco è di Hanami, che ha deciso di creare una Hinata a Natale. A differenza del solito, la kunoichi non indossa la giacca lilla e viola apparsa dopo il timeskip, ma ha tutto sostituito con dei vestiti da Babbo Natale, completo di cappellino rosso. Calze bianche, un po' di rossetto rosso e dei nastri al collo completano il resto, con un tocco in più dato anche dalle decorazioni dell'albero di Natale alle sue spalle.

Questo cosplay di Hinata natalizio è sicuramente raro da vedere ma adattissimo al periodo di questi giorni. E voi cosa ne pensate, preferite questa variante oppure apprezzate di più i classici cosplay di Hinata? In alternativa, ecco un cosplay di Sakura italiana.