Hinomaru Zumo: arriva l'ultimo capitolo e la data di uscita degli ultimi volumi

Prima o poi, il momento arriva per tutti, e, come già anticipato, un manga di Weekly Shonen Jump si concluderà questa settimana. Hinomaru Zumo si è concluso sul numero 34 di Weekly Shonen Jump, il quale sarà pubblicato in Giappone lunedì, mentre il prossimo capitolo della serie sarà disponibile anche in inglese su MangaPlus da domenica sera.

Hinomaru Zumo ha avuto una pubblicazione certamente proficua e lunga, forte di ben 250 capitoli disegnati che hanno scritto la storia degli ultimi cinque anni della rivista più famosa dell'arcipelago giapponese. Nonostante risultati non eccellenti sul fronte dei tankobon, il manga pubblicato sin dal 26 marzo 2014 ha conquistato abbastanza lettori da essere adattato in una serie animata in 24 episodi dal 5 ottobre 2018 al 29 marzo 2019.

Come rivelato sulla pagina finale del 250° e ultimo capitolo, il volume 27 della serie sarà messo in vendita dal 4 ottobre, mentre il ventottesimo volume, il finale, arriverà in edicole e fumetterie il 4 dicembre. Hinomaru Zumo tra l'altro si è concluso poco tempo dopo Food Wars! Shokugeki no Souma, altra bandiera di Weekly Shonen Jump degli ultimi anni. L'assenza di entrambi i manga certamente si farà sentire nel prossimo futuro della rivista ammiraglia di Shueisha.