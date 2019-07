Hinomaru Zumo: il manga di Kawada potrebbe concludersi la prossima settimana

Sembra che Weekly Shonen Jump stia per cambiare ancora una volta. Non è bastata la fine di un pezzo grosso come Food Wars! Shokugeki no Souma, ma anche un altro manga fondamentale della rivista potrebbe terminare a breve. Stiamo parlando di Hinomaru Zumo, manga spokon sul sumo scritto e disegnato dal mangaka Kawada.

Le anticipazioni di Weekly Shonen Jump di questa settimana, che ci hanno già annunciato un capitolo speciale dedicato a Zoro di ONE PIECE, hanno rivelato che la prossima settimana ci sarà una pagina centrale a colori per Hinomaru Zumo. Non solo, perché nelle pagine di anteprima del numero 34 della rivista è anche scritto che il manga raggiungerà il suo climax. Il termine climax nel mondo dei manga viene utilizzato per descrivere la fine di un'opera o di un'importante fase narrativa.

Nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, che vedrà il capitolo 250 di Hinomaru Zumo, il quale concluderà anche un tankobon, potrebbe quindi esserci la conclusione di questa storia epica sul sumo scritta da Kawada. Ma chissà, potrebbe ancora esserci una sorpresa per il piccolo lottatore di sumo Ushio Hinomaru, che attualmente è impegnato nello scontro con lo Yokozuna nella finale del torneo.

Hinomaru Zumo è un manga di Kawada pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 25 maggio 2014 e che potrebbe quindi concludersi dopo ben 5 anni di serializzazione. La serie ha riscontrato un buon successo, tanto da permettere l'adattamento in forma di anime in 24 episodi, andati in onda tra il 5 ottobre 2018 e il 29 marzo 2019.