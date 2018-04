Hiro Mashima annuncia che curerà storia e sceneggiatura del sequel ufficiale di Fairy Tail

Qualora non ne siate ancora informati, il 2018 sarà un anno piuttosto particolare per il brand di Fairy Tail, in quanto non solo in autunno assisteremo all’esordio televisivo della terza (ed ultima) serie animata, ma anche e soprattutto alla serializzazione di due nuovi spin-off cartacei assolutamente inediti.

Alcune settimane fa, lo stesso Hiro Mashima ha infatti annunciato via Twitter che a breve verrà lanciato il sequel ufficiale di Fairy Tail, che però sarà disegnato per l’occasione da un altro autore. Essendo impegnato con la nuova opera che verrà sterilizzata su Weekly Shonen Magazine nei prossimi mesi, il sensei si limiterà infatti a curare la trama dei vari archi narrativi da cui sarà composto il sequel ufficiale di Fairy Tail.



Questo è stato il suo più recente commento in merito al nuovo fumetto: “È passato molto tempo da quando ho creato i personaggi di Fairy Tail, e ormai ne sono abituato. Sto studiando le prossime battute dei personaggi, le ambientazioni, e la trama, ma non avrò il tempo per disegnare [l’opera]. Mi spiace. Contribuirò al sequel spin-off curandone la storia e la sceneggiatura, ma chi disegnerà tutto ha davvero molto talento. Questa persona ha uno stile di disegno molto simile a quello di FT, quindi renderà il mondo di FT ancora più bello e fantastico”.

Per il momento l’autore non ha svelato alcuna informazione sul nuovo fumetto, ma i fan sperano che nuovi dettagli vengano rilasciati già prossimi mesi. Il nuovo manga di Mashima verrà lanciato nel corso dell’estate, pertanto è probabile che il sequel di Fairy Tail venga serializzato non molto tempo dopo. Sfortunatamente non sappiamo ancora chi prenderà il posto del sensei ai disegni, ma Kodansha Comics ha affermato che il nome del nuovo disegnatore verrà rivelato molto presto.