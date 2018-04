Hiro Mashima ha annunciato tre nuovi manga e la terza stagione animata di Fairy Tail

Dopo averci tenuto sulle spine per diversi mesi, Hiro Mashima, stimato autore di Rave e Fairy Tail, ha annunciato stamani che la terza ed ultima trasposizione animata del suo manga più famoso esordirà sul circuito televisivo nipponico durante l’autunno 2018.

Per l’occasione, il sensei ha anche rivelato l’esistenza di due nuovi spin-off ambientati nell’universo di Fairy Tail, di cui uno fungerà da sequel per la serie principale. Sfortunatamente l'autore non ha potuto divulgare alcun dettaglio o i nomi dei due progetti, di conseguenza non è al momento chiaro se sarà o meno lo stesso Mashima a disegnare le due opere non ancora annunciate.



Il mangaka, del resto, subito dopo la conclusione di Fairy Tail, si subito è messo al lavoro su un nuovo manga completamente inedito, di cui al momento non conosciamo nemmeno il titolo. Come annunciato nelle ultime ore, il fumetto esordirà in estate sul trentesimo numero di Weekly Shonen Magazine di Kodansha, la cui uscita è prevista in Giappone per il 27 giugno 2018, di conseguenza è probabile che i primi dettagli sul progetto vengano divulgati già nelle prossime settimane.

Il mangaka, infine, ha rivelato di avere altri annunci in serbo per i fan di Fairy Tail, ma che purtroppo, almeno per il momento, non gli è consentito divulgare ulteriori informazioni in merito. Secondo voi cos’altro avrà escogitato stavolta?

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso nel mese di luglio 2017 con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che nei giorni scorsi ha pubblicato il 54° volumetto. L'opera ha finora ricevuto due trasposizioni televisive, per un totale di 277 episodi, cui se ne aggiungerà una terza - conclusiva - nel corso dell’anno corrente. Il manga ha infine ispirato anche due film d’animazione e vari OAV, purtroppo ancora inediti nel nostro paese, e una serie di spin-off cartacei.