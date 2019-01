Hiro Mashima augura un buon 2019 anche ai fan di Fairy Tail

Dopo l'illustrazione dedicata ai personaggi della sua nuova opera, EDENS ZERO, ecco che Hiro Mashima ha regalato anche agli appassionati del suo capolavoro, Fairy Tail, uno sketch per festeggiare l'inizio del nuovo anno.

In questo primo giorno di 2019 si stanno sprecando le illustrazioni, i disegni, gli sketch e le frase di augurio che gli autori e i membri di staff anime condividono sui social per festeggiare con gli appassionati l'avvento di un anno che promette di essere per molti versi memorabili.

Hiro Mashima ha già partecipato a questa speciale kermesse, con un'illustrazione che rappresentava alcuni dei protagonisti del suo ultimo lavoro, EDENS ZERO. Nonostante questo l'autore non ha voluto lasciare da parte l'opera che lo ha imposto nel panorama mondiale, Fairy Tail. Così, nelle score ore, ha condiviso sul suo account Twitter un secondo skatch, dedicato stavolta agli appassionati del suo primo capolavoro.

Stavolta, accompagnato dalla scritta "Happy New Year 2019", vediamo l'exceed membro inseparabile della gilda che dà il nome al manga, mentre indossa un copricapo a forma di cinghiale (o maiale). Se vi domandate il motivo, è perché questo, per chi segue il calendario e l'oroscopo cinese, è l'anno del cinghiale, e il cappello ne è un ovvio riferimento. Non è difficile da cogliere nemmeno il gioco di parole che ha portato Hiro Mashima a scegliere proprio questo personaggio tra i tanti, visto che il suo nome (Happy) si adatta alla perfezione a qualsiasi tipo di ricorrenza.

Che ne dite? Preferite gli auguri a tema Fairy Tail (che potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia) o quelli a tema EDENS ZERO?

Fairy Tail è un manga shōnen di genere fantasy scritto e illustrato da Hiro Mashima, serializzato per la prima volta in Giappone sulla rivista Shōnen Magazine dal 2 agosto 2006 al 26 luglio 2017. I 545 capitoli della serie sono stati raccolti in 63 volumi tankōbon, pubblicati da Kodansha dal 15 dicembre 2006 al 17 novembre 2017. L'edizione in italiano del manga è stata curata Star Comics, che ha pubblicato il primo volume della serie il 3 gennaio 2008. Una ristampa intitolata Fairy Tail New Edition, con copertine e dialoghi rivisti, è stata pubblicata dal 13 gennaio 2016 sempre da Star Comics. L'adattamento animato dell'opera è invece ancora in corso, e sta raggiungendo la sua fase conclusiva.